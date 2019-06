Landelijke storing 112 en 0900-8844 weer verholpen

Door een technische storing was 0900-8844 en 112 niet bereikbaar. De storing begon om 16.00 uur en was rond 19.30 uur.

Het advies was om bij nood naar het dichtstbijzijnde politiebureau of brandweerkazerne te gaan. Vanwege de storing was er meer politie op straat aanwezig. Ook sociale media werd ingezet om hulpvragen te beantwoorden

Alternatief telefoonnummer

Er was na een uur een alternatief nummer voor 112 en 0900-8844 beschikbaar. Via NL-Alert werden burgers hiervan op de hoogte gebracht. Ook werd er een Whats App nummer doorgegeven, maar dit bleek in eerste instantie de tiplijn van De Telegraaf te zijn. Met opnieuw een NL-Alert werd dit hersteld.

Oorzaak

De oorzaak van de storing bij KPN is niet bekend. De telecomdienst laat weten een onderzoek te doen.