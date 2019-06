FNV: Zondagsdiensten in Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar op 2 juli

Ziekenhuismedewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar zullen op dinsdag 2 juli zondagsdiensten draaien op diverse afdelingen. Eerder maakte FNV al bekend dat op 3 juli het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en 10 juli het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zondagsdiensten zullen gaan draaien op diverse afdelingen. De betreffende afdelingen worden vlak voor de zondagdiensten bekend gemaakt.

De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen goede cao wil afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV.

Zondagsdiensten houden in dat diverse ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Ziekenhuismedewerkers zullen tijdens deze diensten hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop. FNV Zorg & Welzijn sluit niet uit dat ook andere ziekenhuizen later deze zomer zullen volgen met zondagsdiensten wanneer een goede cao uitblijft.

Kick off Alkmaar

Vandaag trapten de Alkmaarse ziekenhuismedewerkers het ziekenhuisactietraject al af met een grote werknemersactiebijeenkomst. Voor het gebouw van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep protesteerden zo’n 450 medewerkers uit het Alkmaarse ziekenhuis om kracht te zetten bij de eisen van medewerkers en vakbonden.

Cao Ziekenhuizen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn op 3 juni vastgelopen. FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg eisen, naast een salarisverhoging van 5%, een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao Ziekenhuizen, verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.