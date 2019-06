Verdachte schietpartij Utrecht moet aanwezig zijn op zitting

De zaak wordt die dag nog niet inhoudelijk behandeld, maar de rechtbank vindt het belangrijk om tijdens deze zitting met de verdachte te kunnen spreken over de voortgang van zijn strafzaak. Hij wordt verdacht van onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk op 18 maart van dit jaar op het 24 Oktoberplein in Utrecht.

De verdachte heeft eerder schriftelijk aangegeven dat hij niet aanwezig wil zijn op deze eerste openbare zitting. De voorzitter van de rechtbank heeft daarom een zogenoemd bevel tot verschijning in persoon afgegeven. Daardoor is hij verplicht om toch die zitting bij te wonen. Zo nodig wordt hij tegen zijn zin naar die zitting gebracht.

Pro-formazitting

Tijdens de pro-formazitting zal worden gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte en de verdere planning van de behandeling van de strafzaak. De zitting is openbaar.