Man lichtgewond bij keukenbrand Schiedam

Bij een keukenbrand in een woning aan de Westfrankelandsestraat is dinsdagavond een man gewond geraakt aan zijn hand. De woning stond korte tijd vol rook.

Brand snel geblust

De brandweer had het vuur snel onder controle en is direct daarna begonnen met het ventileren van de woning. Ook naastgelegen woningen zijn gecontroleerd. De gewonde man is door medisch personeel onderzocht. Salvage zal de verdere afwikkeling op zich nemen.