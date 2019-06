Verdachte (52) doodschieten Karel Pronk in Spanje opgepakt

In Spanje is afgelopen dinsdagavond een 52-jarige man tijdens een routinecontrole aangehouden. 'De man wordt ervan verdacht op dinsdag 7 augustus 2018 de 60-jarige Karel Maria Pronk te hebben doodgeschoten nabij een koffietent aan het Kalverbos in Delft', zo laat de politie woensdagavond weten.

Overleveringsverzoek

'Het overleveringsverzoek aan Spanje wordt in gang gezet. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld', aldus de politie.

Neergeschoten

Op dinsdag 7 augustus 2018 kreeg de politie rond 11.35 uur melding dat er geschoten zou zijn bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Ter plaatse probeerden agenten nog het leven te reden van het 60-jarige slachtoffer Karel Pronk, maar hun inspanningen mochten niet meer baten.

Camerabeelden

Dankzij camerabeelden en verschillende getuigen werd al vrij snel duidelijk wie de schutter was. Omdat deze man sinds de schietpartij spoorloos was, heeft de hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag toestemming gegeven zijn naam en foto openbaar te maken.

Identiteit bekend

De identiteit van de verdachte werd besproken in de programma's Team West en Opsporing Verzocht. In Opsporing Verzocht was ook een uitgebreide reconstructie te zien van wat er zich die dag afspeelde bij het koffiehuis. De verdachte werd na de uitzendingen op de (inter)nationale opsporingslijst geplaatst.