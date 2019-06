Alle brandweerlieden krijgen nieuwe kleding

Gezamenlijke inkoop

De RBC heeft vorige week vrijdag gekozen voor een uniforme uitstraling van de brandweerkleding door in te stemmen met een nieuw operationeel uniform ter vervanging van het huidige kazernetenue en de landelijke huisstijl van de uitrukkleding. Voor de levering van het operationeel uniform heeft de RBC het IFV de opdracht gegeven dit voor alle 25 regio’s te gaan verzorgen. Ook voor de uitrukkleding ziet de RBC schaalvoordelen bij gezamenlijke inkoop en heeft het IFV daarom gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor gezamenlijke aanbesteding.

Pakken bovenal veilig

Portefeuillehouder RBC Hans Zuidijk legde vrijdag beide besluiten voor aan de RBC en unaniem stemde de leden in met de voorstellen. ‘Aspecten waar we naar hebben gekeken zijn uniformiteit, draagcomfort, moderniteit en duurzaamheid. Uiteraard zijn de Arbo-technische eisen ook meegenomen: de pakken moeten bovenal veilig zijn’, aldus Zuidijk. Vanuit het FDC in Zoetermeer zijn er twee projectgroepen onder leiding van Maurice Kemmeren en Arjan Stam betrokken geweest bij de voorbereiding van de nieuwe landelijke huisstijl uitrukkleding en het operationeel uniform. ‘Een mooi resultaat voor zowel de brandweer als het IFV en een bevestiging van hoe wij elkaar kunnen versterken’, aldus Stam.

Landelijke levering via het IFV

Het IFV gaat de landelijke levering van het operationeel uniform aan alle regio’s verzorgen. De overgangstermijn is gesteld op 5 jaar en de eerste uniformen worden vanaf de zomer 2020 geleverd. De komende zomerperiode worden alle 25 regio’s bezocht om de regionale behoefte te inventariseren en de planning voor de komende 5 jaar te maken.

Bescherming ontwerp

Het ontwerp van het operationeel uniform volgt het beeldmerk dat is ontwikkeld in de regio Haaglanden. Om het ontwerp landelijk te kunnen beschermen, zijn de rechten van het ontwerp inmiddels overgedragen aan het IFV. Het basispakket (in een heren- en dameslijn) bestaat uit: broek, polo lange en korte mouw, jas/jack, onder-shirt, hoofddeksel, riem, schoenen en sokken.

Laag-risico taken

Naast modernisering is bij het operationeel uniform nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de kleding te kunnen inzetten voor licht repressief optreden. Hierdoor kan de arbeidsbelasting bij zogenoemde laag-risico taken verlaagd worden. In de voorbereiding is door de projectgroep Operationeel Uniform een risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen voor welke laag-risico taken het uniform geschikt moet zijn. De PRIB (Programmaraad Incidentbestrijding) heeft de lijst met taken inmiddels onderschreven. Voorbeelden van deze taken zijn bijvoorbeeld dienstverlening en assistentie ambulance. Daarbij geldt dat de omstandigheden bepalend blijven voor de leidinggevende om te beslissen welke kleding er gedragen wordt.