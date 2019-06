Auto ramt gevel, vrouw (58) raakt beklemd

Donderdagochtend is een vrouw (59) ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in Tilburg. 'Het ongeval gebeurde rond 09.35 uur aan het Julianapark', zo meldt de politie donderdag.

Bekneld

Twee auto's kwamen met elkaar in aanrijding. Een van de voertuigen heeft vervolgens hierbij een gevel geraakt. Volgens het Brabants Dagblad schepte dit voertuig eerst de 59-jarige vrouw die als voetganger wilde oversteken en die vervolgens beklemd raakte tussen de auto en de gevel.

Traumahelikopter

De hulpdiensten, waaronder een Mobile Medisch Team (MMT) per traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft rond het incident een afzetting gemaakt om de hulpdiensten alle ruimte te geven.

Veel getuigen van ongeval

Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, zij hebben direct eerste hulp geboden tot de huldiensten ter plaatsen waren. Een traumahelikopter is geland in het Julianapark. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen in de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de getuigen is slachtofferhulp geregeld.

Politieonderzoek

Naar de precieze toedracht van het ongeval doet de politie op dit moment nog onderzoek. 'We hebben veel getuigen gehoord en camerabeelden opgevraagd. De bestuurder van de auto die tegen de gevel aan is gereden is aangehouden voor betrokkenheid bij deze ernstige aanrijding en meegenomen naar het bureau', aldus de politie.