Per 1 juli: ook appen op de fiets verboden

Vanaf maandag, 1 juli 2019, is het verboden om mobiele elektronische apparaten in de hand te hebben terwijl u een voertuig bestuurt. 'Dit verbod geldt dus niet alleen voor automobilisten, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van een fiets, scooter, invalidenvoertuig of tram', zo meldt de politie donderdag.

25 keer meer risico

Met het verbod wordt geprobeerd afleiding in het verkeer tegen te gaan. Wie bijvoorbeeld een telefoon gebruikt tijdens het rijden loopt volgens berekeningen minstens 25 keer meer risico op een ongeluk. Jaarlijks vallen door afleiding in het verkeer tientallen doden en honderden gewonden.

Boete van 95,- tot 240,- euro

‘Ik meen dat tien miljoen Nederlanders een smartphone hebben, de helft gebruikt die helaas ook onderweg. Het verbod helpt het verkeer veiliger te maken’, zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Infrastructuur. De boete voor het vasthouden van een mobiel apparaat op de fiets is 95 euro. Voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen is dat 240 euro.

Fietsers

Van Hasselt: ‘De media hebben het vooral over een app-verbod voor fietsers. Maar het gaat verder dan dat. Het verbod geldt voor alle bestuurders van voertuigen. Toch is die specifieke aandacht voor fietsers goed. Dat is namelijk een kwetsbare groep op de weg. Als fietsers door onoplettendheid ergens tegenaan botsen of een ander rijdt hen aan, dan heeft dat vaak ernstige gevolgen.’

Bekeuren op kenteken

In principe wordt een overtreder staande gehouden. Het kan echter zijn dat een agent vanwege een dringende melding ervoor kiest een bestuurder niet staande te houden. Toch kan de bestuurder later alsnog een bon krijgen, omdat bekeuren op kenteken met ingang van 1 juli ook mogelijk is. De agent moet dan wel duidelijk maken wat hij of zij heeft gezien en waarom de bestuurder toen niet werd staande gehouden. De politie gaat het verbod direct handhaven.