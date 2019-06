Tot 4 jaar celstraf voor beschieting pand Teleportboulevard

Donderdag zijn voor de rechtbank in Amsterdam drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 en 3 jaar voor hun rol bij de ontploffing van een antitankbrisantgranaatraket bij een gebouw aan de Teleportboulevard in Amsterdam op 21 juni vorig jaar. 'De mannen moeten ook ruim 8.500,- euro schadevergoeding betalen', zo laat de rechtbank Amsterdam donderdag weten.

Explosief

De politie kreeg op 21 juni vorig jaar een melding dat er in de omgeving van Amsterdam Sloterdijk mogelijk een explosief was afgegaan. Toen zij op de Teleportboulevard kwamen, zagen zij dat de ruiten van een bedrijfspand volledig waren vernield. Op de grond lag een buis, dit bleek later een antitankraketwapen te zijn. Schuin tegenover dit bedrijfspand was een inslag die was veroorzaakt door een granaat die met dit wapen was afgevuurd.

Telefoon getapt

In de periode voorafgaand aan dit incident ontving het Team Criminele Inlichtingen (TCI) meldingen uit een ander lopend opsporingsonderzoek. Een 42-jarige man zou bezig zijn met de voorbereiding van een liquidatie of een ander ernstig misdrijf, mogelijk in de buurt van Amsterdam Sloterdijk. Er werd een onderzoek naar de man gestart en zijn telefoon werd getapt. Uit dit onderzoek bleek dat de man op 20 juni 2018 was gesignaleerd op de Teleportboulevard, dat zijn Mercedes hier meermaals had stil gestaan en dat inzittenden in en uit stapten.

Medeplegen

Hoewel de 42-jarige man niet aanwezig was bij de beschieting, is er volgens de rechtbank sprake van voldoende nauwe en bewuste samenwerking met de twee andere mannen en is medeplegen bewezen. De man vervulde een leidende rol, wat blijkt uit de sturende toon in de telefoongesprekken en zijn handelen voorafgaand aan en ná de beschieting.

Camerabeelden

Op camerabeelden zijn twee andere mannen gezien. Het signalement van de 46-jarige man komt overeen met dat van de kleinere man die het antitankraketwapen droeg vlak voor de beschieting. Naar het oordeel van de rechtbank is het deze man geweest die, samen met de 26-jarige man, op de avond van 21 juni met een antitankraketwapen op de Teleportboulevard was en een antitankbrisantgranaatraket afschoot. Dit oordeel wordt ondersteund door het op het antitankraketwapen aangetroffen DNA-mengprofiel, dat een match heeft opgeleverd met zijn DNA. Daarbij komt dat op de camerabeelden te zien is dat de 26-jarige man hard wegrent, er tijdens deze sprint een enorme lichtflits achter hem plaatsvindt en dat enkele seconden daarna de kleinere man er achteraan rent.

Motief

Waarom de mannen het gebouw hebben beschoten is uit het dossier en het onderzoek niet duidelijk geworden. De mannen hebben ook geen uitleg willen geven. De rechtbank weegt daarom het feit dat de redactie van Panorama in het beschoten gebouw is gevestigd, niet als strafverzwarend mee en komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist.