Weekend wordt bloedheet, verschillende evenementen afgelast

Zaterdag loopt het kwik op de warmste plaatsen op tot 33 graden, zondag tot 32 graden. Er worden meerdere evenementen afgelast, bij andere evenementen worden maatregelen tegen de hitte genomen. Dit meldt de NOS donderdag.

Afgelaste evenementen

In het Gelderse Neede gaat het Euregionaal Voetbaltoernooi voor vluchtelingen niet door. De organisatie vindt op kunstgras spelen in die hoge temperaturen onverantwoord. Er wordt gezocht naar een andere datum. Verder gaat de Midzomermarathon in Apeldoorn niet door, evenals de Liemers Posbankloop, een paardenfestijn in Veldhoven, het schaapscheerdersfeest in Nijkerk en de wandeltocht in Duiven.

Maatregelen tegen de hitte

Bij evenementen die wel doorgaan worden extra maatregelen tegen de hitte genomen. Zo wordt op de kermis in Doesburg een grote EHBO-post geplaatst en is er een waterpunt. In Den Haag zorgen de organisaties van popfestival Parkpop en Veteranendag voor meer schaduwplekken en waterpunten.

De 700 deelnemers aan de Samenloop voor Hoop, die met hun loop zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor de bestrijding van kanker, werd aangeraden om elkaar vaker af te lossen. Het grote beachvolleybaltoernooi in Heeze, waaraan zo'n 300 mensen deelnemen, start al op vrijdag. Zaterdag mag er pas aan het eind van de middag agespeeld worden en om toch het volledige speelschema af te kunnen werken, beginnen ze een dag eerder.