Oud-politieambtenaar veroordeeld voor lekken informatie

Donderdag is een 31-jarige oud-politieambtenaar van de eenheid Noord-Holland door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. 'De man is veroordeeld voor het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

Aanrijding Stationsplein

De man heeft op 22 augustus 2017 in een politiesysteem informatie opgezocht over het kenteken van een auto die betrokken was bij een aanrijding op het stationsplein van Amsterdam Centraal. Daarna zou hij een schermafbeelding van dat systeem hebben gemaakt waarop onder meer het kenteken van de auto was afgebeeld en de persoonsgegevens van de registratiehouder van dat het kenteken. De 31-jarige man uit Alkmaar heeft die afbeelding verstrekt aan website GeenStijl.nl die de informatie vervolgens openbaar maakte.

Grove schending privacy

Het OM vindt het bewust lekken van informatie uit politiesystemen zeer kwalijk. 'Het gaat hier om zeer privacygevoelige informatie. Niet alleen de persoonsgegevens, maar ook de foto van de registratiehouder zijn verstrekt aan derden. Dat is een grove schending van zijn privacy,' aldus de officier van justitie in haar requisitoir. Ook heeft het lekken van de informatie voor veel onrust bij de slachtoffers van de aanrijding op 10 juni 2017 gezorgd en tast het de integriteit van de politie aan.

Strafontslag

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De rechter is hierin niet meegegaan. In het vonnis hield de politierechter rekening met het strafontslag van de 31-jarige man en dat hij zich schaamt voor zijn actie en een schuldgevoel heeft.