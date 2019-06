Man ramt op de vlucht auto's met gestolen auto

In Den Haag probeerde een onbekende man vrijdagavond in de Zusterstraat een gestolen auto te verkopen. Agenten keken naar hem uit in de omgeving en hielden de verdachte, een 37-jarige man uit Warnsveld, na een vluchtpoging aan. 'De man veroorzaakte hierbij een aantal aanrijdingen, waarbij een slachtoffer gewond raakte', zo laat de politie zaterdag weten.

Auto's geramd

Na de melding, dat een man een gestolen auto te koop aanbood, namen agenten positie in om het voertuig te kunnen onderscheppen. Op het moment dat agenten de verdachte probeerde aan te houden, vluchtte hij in het voertuig weg. De verdachte probeerde hierbij vol gas achteruit te rijden. Hierbij raakte hij meerdere geparkeerde auto’s en een omstander die in een auto zat. Dit slachtoffer liep rugklachten op en is door de ambulance nagekeken.

Te voet gevlucht

Uiteindelijk stapte de verdachte in de Zusterstraat uit de auto uit en vluchtte hij te voet verder. Kort daarna is hij door agenten aangehouden voor onder andere het rijden in een gestolen voertuig, rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van meerdere aanrijdingen door gevaarlijk rijgedrag.

Gesignaleerd

Het gestolen voertuig is in beslag genomen en gaat terug naar de rechtmatige eigenaar. Van de diefstal was al aangifte gedaan. Verder wordt er aangifte gedaan van de aanrijdingen die de verdachte veroorzaakte bij zijn vluchtpoging. De man zit vast en wordt gehoord. Uit onderzoek bleek dat de 37-jarige man gesignaleerd stond. Hij was eerder veroordeeld en liep nog vrij rond. De man zit voorlopig vast.