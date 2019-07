Schuurtje achtertuin Sint-Michielsgestel verwoest door brand

De brandweer rukte maandagmiddag rond 16.45 uur uit voor een brand in een schuur aan de Hondsklauw in Sint-Michielsgestel. De schuur brandde volledig uit.

Blusvoertuig

De brandweer schaalde op naar middelbrand maar wist met de slagkracht van een blusvoertuig de klus te klaren. De brandweer wist de brandende schuur via een brandgang aan de achterzijde te bereiken. Wat er in de schuur stond is niet bekend.