Man (46) verdronken in Oosterschelde bij Scherpenisse

Maandagmiddag is in de Oosterschelde een 46-jarige man uit Breda verdronken. Dit meldt de politie maandag.

Hulpdiensten

De man was even voor 17.00 uur plotseling verdwenen toen hij aan het zwemmen was in de Oosterschelde ter hoogte van de Gorishoeksedijk bij Scherpenisse in Zeeland. Direct werden de hulpdiensten gealarmeerd en die starten een zoektocht naar de vermiste zwemmer. Daarbij hielpen onder andere de reddingsboten van de KNRM en duikers van de brandweer.

Lichaam aangetroffen

Rond 18.15 uur werd het lichaam van de vermiste zwemmer in het water door hulpdiensten aangetroffen en uit het water gehaald. Het slachtoffer werd vervolgens direct gereanimeerd maar de man bleek helaas reeds overleden. Het slachtoffer is vervolgens geïdentificeerd. Het betreft een 46-jarige man uit Breda. Zijn familie is inmiddels door de politie in kennis gesteld. De politie doet ter plaatse naar de precieze toedracht van het ongeval.