OM eist geldboete van 5.000,- euro tegen Wilders

Requisitoir

In het requisitoir wordt uitgelegd waarom er in de ogen van het OM sprake is van een strafbaar feit en waarom er dan ook een straf moet volgen. Pers-AG Hoekman: 'Er is sprake van strafbare feiten die de kernwaarden raken van onze vrije en democratische samenleving. Namelijk dat iedereen recht heeft om gelijk behandeld te worden en dat er niemand gediscrimineerd mag worden. Niemand mag worden weggezet als minderwaardig.'

Geen complot

Ook vertellen de officieren van justitie in hoger beroep, de advocaten-generaal, dat het OM zelfstandig de beslissing heeft genomen om Wilders te vervolgen. 'Wilders is geen slachtoffer van een of ander complot of een snood plan. Hij is verdachte omdat het OM zelfstandig heeft besloten hem te vervolgen', aldus de pers-AG.