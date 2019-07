14 verdachten veroordeeld voor openlijk geweld tijdens Sinterklaasintocht Eindhoven

De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant veroordeelde vandaag 14 mannen voor openlijk geweld tegen demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en tegen de politie. De verdachten gooiden tijdens de Sinterklaasintocht in Eindhoven eieren, pepernoten en blikjes bier naar de demonstranten en deelden klappen en trappen uit. Ook een politieagent werd geschopt. De mannen krijgen taakstraffen variërend van 60 uur tot 160 uur. Eén verdachte krijgt een gevangenisstraf van 2 weken en een taakstraf van 90 uur. De rechter sprak 1 verdachte vrij vanwege gebrek aan bewijs.

Tijdens de intocht in november 2018 stonden zo’n 15 demonstranten in een speciaal vak op een verhoging bij de Catharinakerk in Eindhoven. Zij hadden zich aangemeld bij de gemeente. Op de verhoging voor de kerk verzamelden de verdachten zich als tegendemonstranten. Zij gooiden eieren, pepernoten en blikjes drinken naar de demonstranten. Ook werden er racistische leuzen geschreeuwd. Op het moment dat de Sint en zijn gevolg langs de bewuste locatie waren getrokken, zochten de verdachten fysiek de confrontatie met de demonstranten. Ze werden tegengehouden door de linie politie, duwden en trokken, en deelden klappen en trappen uit, ook toen de politie de demonstranten naar het nabijgelegen politiebureau begeleidde. Eén van de tegendemonstranten schopte bovendien een politieagent.

De politierechter oordeelt dat de verdachten het openlijk geweld samen hebben gepleegd. Dit betekent dat het niet zozeer uitmaakt wie precies welk aandeel had in het geheel; de verdachten zijn hiervoor als groep verantwoordelijk. De rechter neemt – anders dan de officier van justitie eiste – het gooien van pepernoten en eierdozen niet mee als “openlijk geweld”. Daarnaast worden 3 verdachten vrijgesproken van het meer fysieke gedeelte van het geweld, zij distantieerden zich van de rest toen zij de demonstranten en de agent aanvielen. Deze mannen krijgen ieder een taakstraf van 60 uur. De overige verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen van 100 uur of meer. Daarbij weegt als strafverzwarend mee dat een aantal verdachten een strafblad heeft en dat een paar verdachten kinderen bij het gooien van eieren heeft betrokken.

Kinderen

Bij het bepalen van de straffen weegt de rechtbank mee dat het geweld was gericht tegen actievoerders die gebruik maakten van hun grondwettelijk en mensenrechtelijk gegarandeerde demonstratierecht en de impact die deze gebeurtenissen op hen hebben gehad. Voor 2 verdachten komt daar nog bij het betrekken van kinderen bij geweldplegingen nota bene rond het door de verdachten juist voor kinderen zo belangrijk gevonden Sinterklaasfeest. Dit vindt de rechtbank laakbaar, al helemaal als dat eigenlijk zelfs het doen plegen van geweld door zo’n kind zelf oplevert.

Schadevergoedingen

Een aantal van de demonstranten en de agent verzochten de rechter een schadevergoeding op te leggen. Enerzijds voor schade aan kleding door de eieren, anderzijds voor immateriële schade. Volgens de demonstranten is hun protestrecht beperkt. De rechter oordeelt dat de verdachten een immateriële schadevergoeding aan 4 demonstranten moeten betalen van ieder 500 euro. De agent krijgt 164 euro. Daarnaast moeten de verdachten de schade aan de kleding van 2 demonstranten vergoeden en de proceskosten.