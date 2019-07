OM eist taakstraffen voor misstanden op kazerne in Schaarsbergen

De vijf (voormalig) militairen die terecht staan voor misstanden bij de mortiergroep in Schaarsbergen, hebben zich volgens het OM ‘een militair onwaardig gedragen’. ‘Binnen de mortiergroep was sprake van een falend korporaalsgilde, dat als ware tirannen heerste over de andere manschappen’. Voor de meervoudige militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem spraken de officieren van justitie vandaag harde woorden over de cultuur op de Oranjekazerne. De verziekte werksfeer leidde uiteindelijk tot aangiftes en een strafzaak, waarin vandaag de eisen werden uitgesproken.

e feiten waarvoor de vijf mannen terecht stonden, vonden plaats in 2013. Dat er pas jaren later aangifte werd gedaan, is volgens het OM verklaarbaar. De aangevers zijn niet voor niets luchtmobiele militairen en dus ‘in staat om te overleven’, aldus het OM. ‘Maar ook mannen van staal hebben hun kwetsbare plekken. En als er maar lang genoeg over grenzen wordt heengegaan, dan knappen zij ook. Dat is uiteindelijk bij alle drie aangevers gebeurd’, zei de officier in het requisitoir. Het beeld dat uit het strafrechtelijk onderzoek naar voren komt, noemde de officier ‘ronduit ontluisterend’.

In het requisitoir wees het OM op de grote gevolgen die de vernederingen hebben gehad voor de slachtoffers. ‘Getuigen die de incidenten afdoen als ‘geintjes’ of ‘activiteiten die erbij hoorden om de saamhorigheid tussen de manschappen te versterken’, gaan voorbij aan de impact voor de slachtoffers.’

Het OM kent zichzelf een rol toe bij het tegengaan van deze misstanden: ‘Vernedering, (seksueel) geweld, gevoelens van onveiligheid, pesten, intimidatie en agressie horen niet thuis op een militaire kazerne. Defensie draagt zorg voor veiligheid in verre oorden, maar ook voor een veilige werk- en leefomgeving op de thuisbasis. De kazerne moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt.’

Een 26-jarige voormalig militair komt uit het onderzoek naar voren als de ‘grote leider met de grootste mond.’ Het OM acht bij deze verdachtemishandeling, bedreiging en militaire aanranding bewezen. Dit bestond uit slaan, schoppen, en over een collega heen plassen. Hij hoorde een taakstrafvan 240 uur tegen zich eisen. Tegen een 29-jarige militair werd 180 uur werkstraf geëist voor mishandeling en bedreiging. Een 26-jarige militair hoorde een taakstraf van 120 uur tegen zich eisen voor bedreiging.

Volgens de aangevers heeft zich tijdens een oefening in Duitsland in maart 2013 een incident voorgedaan, dat bij Defensie bekend staat als ‘drie man tillen’. Hierbij gaat een militair met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een andere militair zitten. Dit feit werd als militaire aanranding aan drie verdachten tenlastegelegd. Alleen van een 33-jarige voormalig militair acht het OM bewezen dat hij hierbij betrokken was. Hij hoorde hiervoor een taakstraf van 40 uur tegen zich eisen.

Een 40-jarige oud-militair zou als leidinggevende niet hebben ingegrepen bij de bedreigingen. Hiervoor vindt het OM een taakstraf van 100 uur op zijn plaats.