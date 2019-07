Snelheidsduivel ramt woning en gaat er vandoor

Een bestuurder en een inzittende van een auto zijn er gisteravond, woensdag 3 juli, vandoor gegaan nadat zij met een auto een gevel van een woning hebben geramd. De politie startte direct een zoekactie naar de personen. Een man is aangehouden. Het is nog onduidelijk of hij een van de inzittenden is geweest.

Rond 22.30 zien agenten een auto op de Burgemeester Frijterslaan met zeer hoge snelheid en piepende banden rijden. Ze volgen de auto en geven de bestuurder een stopteken. De automobilist negeert het stopteken en blijft met zeer hoge snelheid doorrijden. Op de Standdaardbuitensedijk vliegt hij uit de bocht en ramt een zijgevel van een woning. De inzittenden vluchten de auto uit. De politie is direct een uitgebreide zoekactie gestart waarbij ook de politiehelikopter en een speurhond is ingezet. De auto is getakeld. De eigenaar van de woning heeft aangifte gedaan omdat zijn woning schade heeft opgelopen.

Man aangehouden

Op de Rooseveltstraat in Oudenbosch zien agenten een man lopen omdat dit mogelijk een van de gevluchte inzittenden zou kunnen zijn, willen de agenten hem controleren. De man kan zich niet legitimeren en de agenten houden hem hierop aan. De man verzet zich hevig bij zijn aanhouding. Hij is overgebracht naar een politiebureau. Hier bleek dat het gaat om een 42-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie doet verder onderzoek of deze man een van de inzittenden van de auto was.