Verdachte verkrachting Hoorn na DNA-match verdacht van nog twee zedenfeiten

De 29-jarige man die op 20 juni jl. na een DNA-match is aangehouden als verdachte van een gewelddadige verkrachting op 1 juni in Hoorn, wordt nu ook verdacht van twee andere zedenfeiten. 'Dit na een DNA-hit in beide zaken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Voorwaardelijk in vrijheid gesteld

'Deze feiten deden zich voor begin maart en half april van dit jaar, eveneens in Hoorn. Op het moment dat de bovengenoemde drie strafbare feiten werden gepleegd, was de verdachte sinds 22 juni 2018 in het kader van een eerdere veroordeling voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij stond niet meer onder toezicht', aldus het OM.

De Weel

Begin maart werd rond 03.00 uur een vrouw op de fiets betast door een man die opeens naast haar kwam fietsen. Dit gebeurde vlak voor het bruggetje op de Weel in Hoorn. Hierdoor viel de vrouw en de man probeerde haar weer te betasten. Nadat er een auto passeerde, fietste de man weg. Het slachtoffer fietste hard weg en werd nog gevolgd door de man maar werd niet meer door hem ingehaald. De zedenrecherche begon een onderzoek naar de zaak.

Kamille

Half april werd rond middernacht een vrouw door een man gedwongen van haar fiets te stappen, doordat hij haar de weg versperde en haar vastpakte, ter hoogte van de Kamille in Hoorn. Hij vroeg om geld. Het slachtoffer werd mishandeld en betast. Zij verweerde zich, waarna hij wegrende. De vrouw liep lichte verwondingen op. Deze zaak werd eerst als een beroving opgepakt, maar omdat het slachtoffer was betast, heeft de zedenrecherche het onderzoek op zich genomen.

Onderzoek

In beide zaken is uitgebreid onderzoek gedaan. DNA-materiaal dat op de kleding van de slachtoffers werd aangetroffen, werd veiliggesteld.

DNA-match

Na de gewelddadige verkrachting in juni ontstond op basis van de onderzoekgegevens bij de politie het vermoeden dat dezelfde man de aanrandingen in maart en april zou kunnen hebben gepleegd. Hierna zijn de DNA- sporen die toen waren veiliggesteld, met spoed onderzocht. Uit deze DNA-onderzoeken is gebleken dat de verdachte van de verkrachting op 1 juni, ook verdacht wordt van deze twee eerdere zedenfeiten. Het onderzoek is in volle gang. Op woensdag 3 juli moest de verdachte voor de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland verschijnen en die besloot dat de verdachte langer vast moet blijven zitten.