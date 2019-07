Zedenzaak tegen Gökmen T. niet inhoudelijk behandeld 15 juli

Persoonsonderzoek

'De zedenzaak is op een eerdere zitting aangehouden omdat er nog onderzoek gedaan moest worden naar de persoon van de verdachte. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Op 15 juli zal deze zaak worden aangehouden voor onbepaalde tijd', aldus de rechtbank.

Aangehouden

De verdachte in deze zedenzaak wordt ook verdacht van de schietpartij in een tram in Utrecht op 18 maart van dit jaar. Afgelopen maandag was de eerste openbare zitting in die zaak. Na een aanhouding voor onbepaalde tijd is het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wanneer de zedenzaak opnieuw wordt aangebracht bij de rechtbank.

Niet verplicht aanwezig

Omdat de zedenzaak op 15 juli niet inhoudelijk wordt besproken, hoeft de verdachte bij deze zitting niet aanwezig te zijn.