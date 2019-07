Green Team Twente wint drie prijzen tijdens Shell Eco-marathon Europa in Londen

Een zelfgemaakte waterstofauto die 100 keer efficiënter rijdt dan een normale waterstofauto; daarmee hebben Twentse studenten vrijdag tijdens Shell Eco-marathon Europa in Londen de wereldtitel én daarnaast de eerste plek in hun categorie veroverd.

Team HAN en Delft

Team HAN Hydromotive en Eco-Runner Team Delft behaalden met hun extreem zuinige waterstofvoertuigen allebei de derde plek in twee verschillende categorieën. In totaal deden ruim 140 Europese teams uit 28 landen mee aan de wedstrijd, waarvan acht Nederlandse teams.

Green Team Twente

Green Team Twente van Universiteit Twente heeft met hun zelfontwikkelde waterstofvoertuig de eerste plek weten te bemachtigen in de UrbanConcept categorie. Het hyperzuinige voertuig legde 242 kilometer af op 1m³ waterstof. Daarmee classificeerden zij zich voor de Drivers’ World Championship, waarin de beste teams uit Azië, Amerika en Europa het tegen elkaar opnemen om de snelste tijd neer te zetten. Hier sleepte Green Team Twente de wereldtitel binnen.

'Extra blij en trots'

Teammanager Matthias Haalstra van Green Team Twente vertelt vol trots: “Geweldig om te zien dat we met z'n allen na een jaar keihard werken zo'n goed resultaat hebben kunnen neerzetten. Er waren heel wat obstakels op de baan, maar daardoor zijn wij extra blij en trots met dit resultaat! Dit had niet beter kunnen lopen voor ons.”

8 Nederlandse teams

Acht Nederlandse teams waren deze week op Shell Eco-marathon Europa vertegenwoordigd en probeerden met hun hyperzuinige voertuigen zo ver mogelijk te rijden op zo min mogelijk brandstof. De teams deden mee in verschillende brandstofcategorieën maar domineerden in de waterstofcategorie. Team HAN Hydromotive van Hogeschool Arnhem en Nijmegen bemachtigden met hun waterstofvoertuig de derde plek in de UrbanConcept categorie. De studenten van de Technische Universiteit Delft eindigden met hun waterstofvoertuig – net als vorig jaar – op de derde plek in de Prototype categorie.

De toekomst van mobiliteit

“Wat een geweldige prestatie van de Nederlandse teams! Ik word ontzettend enthousiast van de motivatie, passie en het niveau van innovatie van de studenten die meedoen aan Shell Eco-marathon. Zij bouwen met hun voertuigen letterlijk aan de toekomst van mobiliteit,” zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Er zijn veel banen in de techniek, maar er is een tekort aan technisch opgeleiden. Met Shell Eco-marathon willen we laten zien wat de grenzeloze mogelijkheden zijn van techniek en studenten een platform bieden om opgedane kennis in de praktijk te brengen.”

‘Off track awards’

Nederland pakte voor het tweede jaar op rij ook nog prijzen in de ‘off track awards’: Eco-Runner Team Delft verdiende de Design Award en Green Team Twente won de Communicatie Award. De studentencompetitie werd deze week voor de 34e keer georganiseerd. In mei stond Brabant in het teken van duurzame mobiliteit, toen dertig studententeams uit Europa – waarvan tien Nederlandse teams – op het Circuitpark in Berghem hun voertuigen konden testen of een poging deden tot kwalificatie voor Shell Eco-marathon Europa in 2020. Dit Challenger Event wordt jaarlijks in Europa georganiseerd en vond dit keer voor het eerst in Nederland plaats.