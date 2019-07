Aanhouding na vechtpartij Renesse

Het is onbekend wat er gebeurd is. De politie werd gealarmeerd omdat er mogelijk een vechtpartij ontstond in een horecabedrijf. De politie hield op aanwijzingen van het publiek en personeelsleden een 19-jarige verdachte uit Zierikzee aan. Hij wordt verdacht van mishandeling van een toerist die daardoor letsel opliep. De politie neemt vandaag zijn aangifte op. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.