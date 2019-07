Bewoner door overvallers vastgebonden in Maastricht

In de nacht van zondag op maandag is een woning aan de Gaspeldoorn in Maastricht overvallen. Dit meldt de politie maandag.

Woning binnengedrongen

'Een onbekend aantal overvallers drong in de loop van de nacht de woning binnen. Ze bedreigden de bewoner en bonden hem vast. Vervolgens zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan', aldus de politie. Het slachtoffer wist zich geruime tijd later te bevrijden en alarmeerde rond 04.45 uur de politie. Het slachtoffer is licht gewond geraakt en voor controle en behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie is in de woning en in de omgeving een tactisch en forensisch onderzoek opgestart. Wat er precies gebeurd is en hoeveel overvallers betrokken zijn, is op dit moment nog niet bekend. Dit zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Getuigen

Mensen die getuige zijn geweest van de overval, iets verdachts gezien hebben in de omgeving of andere informatie hebben, die van belang kan zijn in het politieonderzoek kunnen contact opnemen via 0900-8844.