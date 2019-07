Derde verdachte schietincident in Rosmalen meldt zich

Een derde verdachte van het schietincident van afgelopen week in Rosmalen meldde zich maandag 8 juli bij de politie in ’s-Hertogenbosch. Eerder werden al twee andere verdachten uit ’s-Hertogenbosch en Rosmalen aangehouden. Het drietal zit vast voor verder onderzoek.

Het schietincident vond op donderdagmiddag 4 juli plaats midden in een woonwijk in Rosmalen. Bij de meldkamer kwam toen rond de klok van 17.00 uur een melding binnen dat er op een woning aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen was geschoten vanuit een auto. Er raakte niemand gewond bij het schietincident.

Arrestaties

Op dezelfde dag van het schietincident hielden we een 27-jarige verdachte uit Den Bosch aan. Twee dagen later rekende een arrestatieteam op de N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch een tweede verdachte in, een 21-jarige man uit Rosmalen. De inverzekeringstelling van beide verdachten is verlengd. Maandagmiddag 8 juli meldde zich een derde verdachte, een 24-jarige Bosschenaar, op het politiebureau. ‘Met de arrestaties van deze mannen denken we de hoofdverdachten van het schietincident binnen te hebben’, laat de recherche weten.