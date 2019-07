Beslag gelegd op miljoenen in Breda in groot international witwasonderzoek

De politie is dinsdag in acht panden binnen gevallen in West-Brabant. 'Zes in Breda waaronder drie aan de Haagdijk, een aan de Blauwtjes, een aan de Oleanderstraat en een aan de Slingerweg. Verder nog twee andere panden in West-Brabant', zo laat de politie dinsdag weten.

Echtpaar

Een actiedag in een onderzoek naar mogelijk witwassen van (crimineel) geld. Het begon enkele maanden geleden naar aanleiding van informatie. Al gauw kwam een echtpaar in beeld, een man van Bosnische afkomst en een Nederlandse vrouw. Ze werden het onderwerp van onderzoek. Sporen leidden naar verschillende panden in binnen en buitenland. Maar ook bleken ze een luxe leven te leiden met dure auto’s en luxe goederen. Het onderzoek richt zich ook op het inkomens en uitgave patroon van het tweetal.

Bewijs

Om in het onderzoek meer bewijs te vergaren werd dinsdag 9 juli 2019 een actiedag gehouden. Om negen uur precies werd, onder leiding van de Officier van Justitie en voor wat betreft de woningen onder leiding van een Rechter-Commissaris, in acht percelen in Nederland binnen gevallen.

Europol

Daarnaast werd er tegelijkertijd in 20 panden in verschillende andere landen een inval gedaan met hetzelfde doel. Er was een samenwerkingsverband met Europol en Eurojust voor deze actie die de invallen in België, Bosnië, Spanje en Slovenië coördineerde. Gezocht werd naar bewijs voor het witwassen zoals documenten, (eigendoms-)aktes, bonnen en gegevensdragers.

Resultaat

Het doel is gehaald, er zijn veel documenten en dergelijke gevonden waar het onderzoeksteam mee verder kan. Er is verder beslag gelegd op verschillende panden ter waarde van enkele miljoenen euro’s. Er zijn in ieder geval acht luxe voertuigen in beslag genomen ter waarde van enkele honderden duizenden euro’s.

Nephandgranaten

Enkele nephandgranaten en een kleine hoeveelheid cocaïne zijn ook gevonden. De actiedag is een tussentijdse stap in het onderzoek. Het onderzoek zal na vandaag worden voorgezet, waarbij onder andere de in beslag genomen documenten bestudeerd zullen worden.