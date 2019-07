Medewerker Royal FloraHolland wist ruim 4 miljoen te verduisteren

Begin mei heeft Royal FloraHolland (RFH)bekend gemaakt dat sprake is geweest van verduistering van gelden. 'Een medewerker van de financiële afdeling is in verband hiermee door de politie aangehouden', zo heeft RFH bekendgemaakt.

Financiële systeem

In opdracht van Royal FloraHolland is vervolgens een forensisch onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van de diefstal. Dit is nu afgerond. Vastgesteld is dat gedurende een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro is verduisterd. Het forensisch onderzoek wijst uit dat misbruik is gemaakt van de handelingsruimte die bij een specifieke functie hoorde. Hiervoor was specialistische kennis nodig van het financiële systeem.

Terugvordering

Ook is geconcludeerd dat er geen andere medewerkers van Royal FloraHolland bij de verduistering betrokken zijn geweest. Direct na constatering is externe expertise ingeschakeld en zijn passende maatregelen genomen. Royal FloraHolland is tegen diefstal verzekerd. De claim is in behandeling bij de verzekeraar. Daarnaast is Royal FloraHolland in overleg met het OM over hoe het restant van de verduisterde gelden kan worden teruggevorderd.