Vliegveld Eindhoven afgesloten door dreiging

Volgens Omroep Brabant was er bij de politie een melding binnengekomen dat een Belgische man doelwit zou zijn van zware criminelen. De Marechaussee en politie grendelde de hele luchthaven af en spoorde de Belgische man op.

Deze werd in veiligheid gebracht en onder politiebegeleiding naar de grens met België gebracht. Hier werd hij overgenomen door de Belgische autoriteiten. Wat precies de dreiging was en of de man een bekende is van de politie is niet bekend gemaakt.

Rond half zeven werd de luchthaven weer vrijgegeven.