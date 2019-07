Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Waalwijk

Maandagavond is rond 19.20 uur een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Hilstraat in Waalwijk. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) maandag.

Overkapping

De brandweer is massaal ter plaatse gekomen om de brand, die in een grote stapel afval woest, te bestrijden. De stapel afval ligt gedeeltelijk onder een overkapping. In verband met de waterwinning is er opgeschaald naar zeer grote brand.

Container asbest

Bij de bestrijding van de brand zijn het groot watertransport en een hoogwerker gealarmeerd. Ook de omgevingsdienst en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse. Op foto’s van de brand op social media is een aanhanger en container met asbest te zien. Deze staan veilig en worden door de brandweer extra in de gaten gehouden.

Meetploegen

In verband met de brand heeft de brandweer meetploegen ingezet. De meetploegen zijn zowel op het industrieterrein als in het centrum van Waalwijk.

Update 21.15 uur

Zojuist heeft de Veiligheidsregio MWB ook een NL-alert verstuurd om mensen te attenderen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.