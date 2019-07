Vijf auto's uitgebrand in Rotterdam

Op de Max Planckplaats in Rotterdam zijn dinsdagochtend rond 05:00 uur vijf auto's uitgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

Zij konden niet meer voorkomen dat de 5 auto's verwoest werden door het vuur. De politie heeft de branden in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Later in de ochtend zijn de verwoeste auto's weggetakeld.