Aanhouding na verkeersagressie

De politie arresteerde dinsdagavond 16 juli twee minderjarigen (16) uit Tholen wegens een verkeersagressie rond 16.30 uur op het Terreplein in hun woonplaats.

De gemoederen raakten verhit tussen een van de verdachte en inzittenden van een auto. Een omstander (61) uit Oud-Vossemeer mengde zich erin. Een tweede scooterrijder mengde zich er ook in en het leidde tot onenigheid waarbij omstanders de partijen uit elkaar haalden. De politie die gewaarschuwd was kwam naar het plein, maar de scooterrijders waren ondertussen weggereden. De omstander deed aangifte van geweld tegen goederen. De politie stelde een onderzoek in en haalden de minderjarigen op. Zij zitten vast voor nader onderzoek.