Vuurwapens en 15 kilo coke en cash bij doorzoeking woning Brouwersgracht

Tip

'Er werd circa 15 kilo cocaïne aangetroffen', aldus de politie. Na een tip trad de recherche binnen bij het pand, waar 3 vuurwapens werden aangetroffen en een gevuld magazijn behorend bij een Kalasjnikov.

Coke en cash

Daarnaast werd er 15 kilo cocaïne gevonden en zo’n 5000 euro aan cashgeld. Tevens is de aangetroffen administratie in beslag genomen en zal deze nader onderzocht worden. Een 29-jarige man met de Albanese nationaliteit is aangehouden.

'Facilitators’

De politie doet regelmatig onderzoek naar zogenaamde ‘facilitators’, die diensten verlenen aan criminele netwerken. In dat kader worden met regelmaat invallen gedaan in panden waar grote hoeveelheden cashgeld, verdovende middelen en vuurwapens worden aangetroffen.