Medewerker OM Den Haag geschorst

Op dinsdag 18 juni is in Duitsland een medewerker van het OM Den Haag aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Deze zit daar in voorarrest. 'Gedurende het onderzoek van de Duitse autoriteiten heeft het OM Den Haag de medewerker voorlopig geschorst', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

Onderzoek

De Duitse autoriteiten hebben de aanhouding van de medewerker op donderdag 20 juni gemeld bij de werkgever, het OM Den Haag. Daarop heeft het OM Den Haag de medewerker – zoals gebruikelijk - van rechtswege geschorst. Gedurende het onderzoek heeft deze persoon geen toegang tot de werkplek en de systemen van het OM.

Duitse autoriteiten

Het OM Den Haag heeft eerst de eigen medewerkers geïnformeerd over de aanhouding voordat het naar buiten trad. Ook is nagegaan of de Duitse autoriteiten hiertegen geen bezwaren hadden. Aangezien het hier gaat om een Duits onderzoek en het OM Den Haag alleen als werkgever is geïnformeerd, kan het geen verdere toelichting geven op de verdenking.