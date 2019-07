Verdachte van terrorisme aangehouden in Maastricht

De politie heeft woensdag aan het einde van de middag in Maastricht een 27-jarige man aangehouden die wordt verdacht van terroristische misdrijven, te weten opruiing tot een terroristisch misdrijf en meewerken aan training voor terrorisme.

Het onderzoek naar de man begon vorig maand met informatie van de AIVD. De verdacht zou gebruik maken van social media zoals de berichtendienst Telegram om jihadistische en gewelddadige propaganda, waarin wordt opgeroepen tot het plegen van geweld, te verspreiden.

Dakloos

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, is werk- en dakloos en zwierf rond op straat. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.