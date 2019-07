11 jaar cel voor doden ex-vriendin in woning Hoogland

Relatieproblemen

De man en het slachtoffer hadden jarenlang een relatie. Toen de vrouw er een punt achter zette, kon hij dit niet verkroppen. Op 14 december 2018 spraken de twee af bij verdachte thuis om over hun problemen te praten. Op enig moment heeft hij haar keel langere tijd, met kracht, dichtgeknepen. Daarna heeft hij haar meerdere keren gestoken en gesneden in haar hals.

Geen moord

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade gedood en dan is er dus sprake van moord. Hij zou tussen het dichtknijpen van de keel en het steken met een mes genoeg tijd hebben gehad om na te denken over de gevolgen van zijn daden. Tóch koos hij ervoor om door te gaan. Anders dan de officier van justitie oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is dat er sprake is geweest van voorbedachten rade. Hoeveel tijd er tussen het wurgen en het steken zat, is niet vast te stellen. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld dat verdachte zich in die tussentijd had kunnen bedenken. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de man een plan had om zijn ex-vriendin te doden.

Wanhoopsdaad

De advocaat van de man deed tijdens de zitting een beroep op psychische overmacht bij zijn cliënt, volgens hem is er sprake van een uiterste wanhoopsdaad. Hij pleitte daarom voor een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, voor de duur van één jaar. De rechtbank gaat hier niet in mee. Deskundigen hebben geen stoornis bij de man kunnen vaststellen. De man was volledig toerekeningsvatbaar op het moment dat hij de vrouw doodde. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank vooral gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. De rechtbank heeft in het bijzonder meegewogen dat het hier gaat om het doden van een (ex)partner en dat zij op gruwelijke en agressieve wijze om het leven is gebracht.