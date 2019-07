Dode en twee gewonden bij brand in jachthaven Wageningen

In de jachthaven aan het Havenkanaal in Wageningen is vrijdag aan het eind van de middag brand uitgebroken op een jacht. 'Hierbij is een dodelijk slachtoffer gevallen', zo meldt de brandweer van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden vrijdagavond.