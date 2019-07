Crossers rijden met rouwband tijdens Zwarte Cross

Naar aanleiding van het aantreffen vrijdagmiddag van een overleden persoon op het campingterrein van festival de Zwart Cross is door de politie onderzoek gedaan naar de identiteit en doodsoorzaak. Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er geen sprake is van een geweldsmisdrijf. 'Onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande', aldus de politie.

De organisatie van de Zwarte Cross laat weten: 'Wij zijn enorm geschrokken en onder de indruk van deze verschrikkelijke gebeurtenis en leven mee met alle nabestaanden en betrokkenen. Op passende wijze willen wij hier morgen bij stilstaan. In overleg met de nabestaanden is ervoor gekozen om een groep vrienden een rouwronde te laten rijden over de crossbaan. Deze zal plaatsvinden om 11:00 uur, voorafgaand aan de Brommersklasse. Later op de dag houden we een moment van stilte tijdens het optreden van de Motorband in de Megatent. Dit is tussen 17:30 uur en 18:30 uur.'