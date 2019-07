Rouwronde Zwarte Cross ter herdenking overleden 18-jarige jongen

Bij het muziek- en cross festival de Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde is zondag stilgestaan bij het plotselinge overlijden afgelopen vrijdag van een 18-jarige bezoeker die op het campingterrein verbleef.

Rouwronde

'Wij zijn enorm geschrokken en onder de indruk van deze verschrikkelijke gebeurtenis en leven mee met alle nabestaanden en betrokkenen. Op passende wijze willen wij hier zondag bij stilstaan. In overleg met de nabestaanden is ervoor gekozen om een groep vrienden een rouwronde te laten rijden over de crossbaan', zo heeft de organisatie van de Zwarte Cross laten weten. De rouwronde vond zondagochtend om 11.00 uur plaats, voorafgaand aan de Brommersklasse. Later op de dag wordt er nog een moment van stilte gehouden tijdens het optreden van de Motorband in de Megatent tussen 17.30 uur en 18.30 uur.

Geen misdrijf

Het onderzoek naar de doodsoorzaak heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een geweldsmisdrijf. Onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande, zo heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

Optreden Miss Montreal

Er is besloten om het grootste muziekfestival in Nederland wel door te laten gaan. Zo stond Miss Montreal zondagmiddag tussen 12.15 en 13.15 uur op het hoofdpodium waar zich een enorme mensenmassa had verzameld zoals op de foto en onderstaande video is te zien.