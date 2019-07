Utrechts waterschap gestart met preventief beregenen van dijken

Het is al een tijd droog in Nederland en bij langdurige droogte ontstaat er gevaar op het uitdrogen van dijken. Daarom is vanaf deze week het waterschap De Stichtse Rijnlanden in de provincie Utrecht gestart met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes, de Bijleveld, de Grote Heicop, de Heinoomsvaart en de Geer. Dit heeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden dinsdag bekendgemaakt.