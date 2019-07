Identiteit bekend van overleden persoon, politie houdt verdachte aan

Vandaag wordt een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voorgeleid voor de rechter-commissaris in Arnhem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 53-jarige man, afkomstig uit Polen, wiens lichaam zaterdagmiddag werd aangetroffen langs de Nieuwe Ubbergseweg.

De verdachte werd zaterdagavond in Rotterdam aangehouden. Al vrij snel na het aantreffen van het lichaam leek er sprake te zijn van een misdrijf en dit is inmiddels door middel van sectie bevestigd.

De politie verrichtte ter plaatse uitgebreid onderzoek en er werd een Plaats Delict-Unit geplaatst. De politie sprak al met diverse getuigen maar heeft nog enkele specifieke vragen.

Getuigenoproep

De politie wil graag mensen spreken die tussen donderdagavond 18 juli en zaterdag 20 juli 15.55 uur, personen hebben gezien die het bosperceel inliepen of er uit kwamen.

Het betreft het bosperceel gelegen aan de Nieuwe Ubbergseweg, even voorbij de afslag naar de Ubbergseweg. Vanuit de richting Nijmegen gezien ligt het bosperceel aan de linker zijde. (zie foto).

Vrouw

Ook is de politie op zoek naar een vrouw die in de week voor het overlijden van de 53-jarige Pool met het slachtoffer is opgetrokken, dan wel iemand die bekend is met haar identiteit. Het slachtoffer is vermoedelijk begin deze maand met deze vrouw vanuit België naar Nederland gereisd.

Mocht u informatie hebben die de politie verder kan helpen in het onderzoek neemt u dan contact op met het rechercheteam via het telefoonnummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.