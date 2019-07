OM eist negen jaar cel voor doodslaan met barkruk

Een gezellige avond liep op vrijdag 7 december 2018 volledig uit de hand. Na een ruzie werd de 60-jarige Oscar Pudelko met een massief houten barkruk op het hoofd geslagen in een café in Nuenen. Hij overlijdt op de vloer van de kroeg: “Een volstrekt onbegrijpelijke gang van zaken die de familie van Oscar in diepe rouw en verbijstering heeft achtergelaten”, zo begint de Officier van Justitie Wineke Wichern vandaag haar betoog. De 26-jarige verdachte stond vandaag terecht. Tegen hem werd 9 jaar cel geëist.

Tijdens de inhoudelijke zitting vandaag werd aangegeven dat een groot aantal getuigen is gehoord in het onderzoek naar de dood van Pudelko. Die avond blijkt er een woordenwisseling te zijn geweest in de kroeg tussen Pudelko, een kennis en de verdachte. Een ruzie die buiten wordt voortgezet. Het latere slachtoffer wordt geslagen door de verdachte, die onder invloed van alcohol is. Pudelko raakt gewond aan zijn gezicht en zijn kunstgebit breekt doormidden. Samen met een vriend is de verdachte kort daarop weer in het café als het slachtoffer zijn zoon waarschuwt.

Grimmige sfeer

Wanneer de zoon en Pudelko kort daarop het café binnenkomen, ontstaat opnieuw een grimmige sfeer. Twee getuigen verklaren dat zij hebben gezien dat Oscar geduwd of geslagen wordt, waardoor hij ten val komt: “Zeker vijf getuigen verklaren dat Oscar al op de grond ligt dan wel aan het opkrabbelen is, als de verdachte met een barkruk één of twee keer op het hoofd van Oscar slaat. Verdachte heeft hem bij de poten opgepakt, opgetild tot boven zijn hoofd en toen geslagen. De rand van de zitting van de kruk is op het hoofd van Oscar terecht gekomen”, zo vertelt de officier.

Opzet

Wichern: “Ik ga er niet van uit dat de verdachte met de barkruk heeft geslagen met het plan om Oscar Pudelko te doden. Maar door met de zitting van een massief eiken barkruk met kracht op de schedel van het slachtoffer te slaan, heeft verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat daardoor vitale delen van het hoofd van Oscar Pudelko zodanig zouden worden geraakt dat hij daardoor zou komen te overlijden.”

“Enorm gemis”

Tijdens de zitting staat de OvJ uitgebreid stil bij de nabestaanden van Pudelko: “Dat zijn dood groot en onherstelbaar leed heeft veroorzaakt is duidelijk. In de slachtofferverklaringen en in de toelichting van de vorderingen klinkt het enorme gevoel van gemis, wanhoop en woede door die dit strafbare feit heeft veroorzaakt. Het leed dat door doodslag wordt veroorzaakt is enorm, en wordt door nabestaanden levenslang meegedragen.”