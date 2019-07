Vreemdeling ontsnapt uit detentiecentrum Rotterdam

Woensdagavond is alarm geslagen in het detentiecentrum aan de Portabelalaan nadat een persoon vermist werd tijdens het tellen van de aanwezigen.

Marechaussee

De inrichting, gelegen naast Rotterdam The Hague Airport werd direct extra beveiligd door de marechaussee. De verdachte zat vast inzake een bestuursrechtelijk bevel, en niet om een strafbaar feit. In het detentiecentrum zitten mensen die uitgeprocedeerd zijn en in afwachting zijn van uitzetting.

Zoekactie

De inrichting is volledig uitgekamd op zoek naar de bewoner. Vanaf de straat was het geschreeuw van de zoekactie duidelijk te horen. Of de vermiste persoon is gevonden is niet bekend gemaakt.