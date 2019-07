Verdachte aangehouden met meisje in kofferbak

Bij controle bleek hij in zijn kofferbak een minderjarige vrouw te hebben. Zij is opgevangen door agenten en maakt het naar omstandigheden goed.

In de nacht van woensdag 24 juli op donderdag 25 juli rond 05.00 uur kreeg de politie melding van een verdachte auto met gedoofde verlichting in een bosgebied bij De Peel. Agenten troffen de auto aan op een parkeerplaats. Bij controle bleek dat de bestuurder, die in de auto lag te slapen, gezocht werd voor mishandeling en bedreiging. Daarop is hij aangehouden en werd hij naar het politiebureau gebracht.

Kofferbak

Omdat de 22-jarige verdachte uit Panheel nogal aan bleef dringen om nog wat uit zijn auto te halen, hebben agenten het voertuig nader onderzocht. Toen zij de kofferbak van de auto openmaakten troffen ze de 17-jarige aan die hier in lag. Ze bleek sinds enkele dagen als vermist te zijn opgegeven vanuit een instelling, waaruit ze zelf is vertrokken. Uit onderzoek blijkt dat ze niet gewond is. Het meisje is inmiddels teruggebracht naar de instelling.

Onderzoek

De verdachte zit momenteel in hechtenis en zal worden gehoord over de zaak. Het onderzoek is in volle gang.