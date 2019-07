Zes miljoen euro voor ontwikkeling nationale parken

De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020 – 2022 eenmalig zes miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag wordt er gewerkt aan grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving. Om dit te realiseren is het van belang dat het door LNV beschikbaar gestelde geld wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.