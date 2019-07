Diefstal 23 vuurwapens bij DJI in Zutphen, OM eist celstraffen

De inbraak bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Zutphen in juli 2018 was een goed geplande, doelbewuste, brutale inbraak, waarbij de focus lag op het stelen van vuurwapens. Dat zei de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Zutphen. waar twee mannen uit Ede van 26 en 31 jaar terecht stonden voor de diefstal. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

Celstraffen geëist

'De officier eiste tegen de 31-jarige man een gevangenisstraf van 60 maanden. De 26-jarige man hoorde 54 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen', aldus het OM.

Walther pistolen

In de nacht van 29 juli op 30 juli 2018 zijn bij de dienst 23 vuurwapens van het type Walther met bijbehorende patroonhouders, ongeveer 675 scherpe patronen en 25 busjes pepperspray gestolen. Ook zijn er handboeien en portofoons ontvreemd. Een deel van buit is later teruggevonden in de tuin bij het huisje waar de 31-jarige verdachte verbleef, en dat op naam staat van de moeder van de verdachte.

Voldoende bewijs

De officier van justitie vindt dat er voldoende bewijs is om beide verdachten aan de diefstal te linken. Zo zijn er onder meer Whatsappgesprekken en telefoongegevens waaruit hun betrokkenheid blijkt, volgens de officier. Hij houdt beide verdachten dan ook verantwoordelijk voor (het medeplegen van) de diefstal met braak en (het medeplegen van) en het voorhanden hebben en/of verhandelen van één of meer pistolen met bijbehorende munitie.

Speciaal voor de overheid

De vuurwapens die zijn buitgemaakt waren nieuw, speciaal voor de overheid ontworpen. De officier noemde het onverteerbaar dat de verdachten doelbewust juist deze wapens hebben gestolen in het volle besef dat ze in het criminele circuit terecht zouden komen. Ze namen daarmee voor lief dat de wapens gebruikt zouden worden voor bedreigingen, overvallen of erger.