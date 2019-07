Schep gevonden bij zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi

Maandag heeft de politie op meerdere locaties in het Robbenoordbos gezocht naar het lichaam van de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. 'De 23-jarige vrouw is sinds 18 februari 2018 vermist', zo meldt de politie maandag.

Schep

Naast de zoekactie in het bos zelf, werd ook met twee boten in de wateren in en rondom het Robbenoordbos gezocht. Op één boot werd gezocht met behulp van sonarapparatuur en een onderwatercamera, een tweede boot had een hond aan boord die gespecialiseerd is in het ruiken van een stoffelijk overschot. Tijdens zoekactie is alleen een schep gevonden. Die is voor sporenonderzoek door de recherche veiliggesteld.

Afsluitdijk

De politie zocht al eerder naar het lichaam van de Hoornse. Op 4 juli werd op basis van tips naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht, gespeurd in het water langs de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Dit leverde, op enkele spullen na, niets op. Er wordt echter nog steeds gekeken of de spullen die werden aangetroffen, een link hebben met de vermiste vrouw. De zoekactie van maandag komt eveneens voort uit tips en het onderzoek dat nog steeds in volle gang is.