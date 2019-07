Shishalounge Bergen op Zoom half jaar dicht na vondst 2 handgranaten

Loco-burgemeester Barry Jacobs heeft dinsdagmiddag aan de eigenaar en exploitant van een shishalounge aan de Antwerpsestraatweg 470 een last onder bestuursdwang opgelegd. 'Die houdt in dat het pand voor een half jaar wordt gesloten', zo meldt de gemeente Bergen op Zoom dinsdag.

Twee handgranaten

'Dinsdagochtend werden voor het pand twee handgranaten aangetroffen door de politie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is vervolgens ingeschakeld en heeft de handgranaten verwijderd', aldus de gemeente.

Ernstig gevaar

Wettelijk is de burgemeester bevoegd (volgens de Gemeentewet) om een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf, geheel of gedeeltelijk te sluiten als de vrees bestaat dat openblijven ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid.

Verstoring openbare orde

Naar de mening van loco-burgemeester is uit de rapportage van de politie gebleken dat de ontstane situatie bij het pand tot een ernstige verstoring van de openbare orde heeft geleid. Bovendien is herhaling van de ordeverstoringen niet uit te sluiten omdat op dit moment niet duidelijk is wat het motief is geweest voor het plaatsen van de handgranaten voor het pand.

Woonbuurt

'Dit incident baart mij grote zorgen. Het is onacceptabel dat geweld op deze manier in een woonbuurt wordt gebracht. Het raakt niet alleen de betreffende ondernemer, maar levert ook gevaar op voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers en daarom vind ik sluiting op dit moment de enig juiste oplossing', aldus Jacobs.

Melding

Rond 10.25 uur kwam er dinsdag op de meldkamer van de politie een melding binnen dat er op straat twee mogelijke explosieven lagen. De politie is direct ter plaatse gegaan en heeft vervolgens de straat afgezet en omwonenden verzocht om binnen te blijven.

NFI

Een explosieve verkenner van de politie heeft een eerste inspectie verricht en heeft de Explosieve Opruimings Dienst van Defensie opgeroepen. Zij hebben de granaten veilig opgeruimd en brengen ze over naar het NFI voor nader onderzoek. De technische recherche doet sporenonderzoek in de Antwerpsestraatweg en bij het horecapand. De recherche sprak met enkele getuigen en nam hun verklaring op.