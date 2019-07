ProRail: Het is tijd voor rookvrije stations

Op dit moment is het alleen nog toegestaan te roken op de aangewezen rookplekken op het perron. ProRail noemt het onvermijdelijk dat het rookverbod dat in alle publieke ruimtes is ingevoerd ook op stations wordt ingesteld. Het is daarom belangrijk om deze discussie binnen de spoorsector nu op te starten. Dit meldt de spoorinfrastructuurbeheerder op de website.

Rookzones

Sinds 1 januari 2004 geldt een rookverbod op stations en in de trein. Het rookverbod geldt voor stationshallen, trappen, liften, tunnels en in overkapte stations. Om rokers tegemoet te komen zijn op onoverdekte plekken op het perron rookzones ingesteld. In die rookzone mag tot nu toe nog gerookt worden. Deze rookzones op stations worden binnen afzienbare termijn opgeheven.

Rookverbod in publieke ruimtes

Sinds de invoering van het rookverbod op stations vijftien jaar geleden is er veel veranderd. Overheidsgebouwen zijn geheel rookvrij geworden. In de horeca geldt een rookverbod. Rondom publieke ruimte zoals schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen wordt roken ook uitgebannen. Het Rijk heeft vorig jaar een pakket maatregelen afgekondigd om van Nederland een volledig rookvrije samenleving te maken. Zo moet de prijs van een pakje sigaretten over een paar jaar een tientje kosten, wordt het aantal rookvrije ruimtes fors uitgebreid en komen er steeds minder rookhokken.

Ook in alle gebouwen van ProRail geldt inmiddels een rookverbod voor medewerkers en personeel. Op het station werd tot nu toe nog een uitzondering gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor het instellen van een rookvrij perrons de afgelopen tien jaar gestegen is.

Spoorsector

Met het instellen van algeheel rookverbod op alle stations komt ProRail tegemoet aan de wens van het overgrote deel van de reizigers, die overlast ervaren van rokende medereizigers. Het instellen van rookzones op perrons was een voorbode voor een algeheel rookverbod. De rookzones zijn in 2004 ingesteld zodat rokers geleidelijk konden wennen aan een rookverbod. ProRail is met de spoorsector in overleg hoe en op welke termijn het rookverbod wordt ingevoerd.