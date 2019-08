Sea-Watch krijgt iets meer tijd van gerechtshof

Sea-Watch krijgt tot 2020 de tijd om aan strengere eisen op het gebied van veiligheid en bemanning te voldoen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag donderdag beslist. Het is de uitspraak in een zaak die Sea-Watch tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen.

Vluchtelingen

Sea-Watch gebruikt haar schip de Sea-Watch 3 om vluchtelingen in de Middellandse Zee op te pikken. Voor schepen van organisaties met ideële doelstellingen, zoals Sea-Watch, golden in Nederland dezelfde lichte eisen op het gebied van veiligheid en bemanning als voor pleziervaartuigen. Op 1 april 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een Regeling vastgesteld die inhield dat schepen als de Sea-Watch 3 met onmiddellijke ingang moesten gaan voldoen aan de strengere eisen die ook voor bijvoorbeeld passagiersschepen gelden. Sea-Watch is een zaak tegen de Staat (I&W) begonnen waarin zij heeft gevorderd dat haar een overgangstermijn wordt gegund om aan die eisen te gaan voldoen.

Overgangstermijn verlengd

De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft een overgangstermijn tot en met 15 augustus 2019 toegekend. In hoger beroep heeft het gerechtshof Den Haag die termijn verlengd tot en met 31 december 2019. Daarvoor was voor het hof van belang dat medewerkers van I&W tijdens een bespreking met onder meer Sea-Watch in januari 2019 zelf een overgangstermijn tot eind 2019 hebben voorgesteld.

Verworpen

De Staat (I&W) vond toen dus kennelijk nog dat een overgangstermijn op zijn plaats was. Het argument van de Staat (I&W) dat er in de periode tussen de bespreking van januari 2019 en de vaststelling van de regeling in april 2019 iets was veranderd, waardoor het nodig was dat de strengere eisen onmiddellijk van kracht werden, is door het hof verworpen. In januari 2019 was al bekend dat het een structureel probleem was dat schepen met drenkelingen aan boord (veel) moeilijker dan voorheen een haven konden vinden waar zij mensen van boord konden laten gaan.