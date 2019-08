Massale inzet voor scheepsbrand Schiedam

Machinekamer

Er was sprake van brand in de machinekamer van een schip wat aan het ponton lag. Ook het cobra blussysteem kwam ter plaatse en er lagen twee patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf (RPA). Binnen het uur was het incident meester. De oorzaak van de brand is niet bekend.