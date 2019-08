Malek F. die 3 personen neerstak krijgt van rechtbank alleen tbs, OM gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak van de 32-jarige Malek F. die ervan wordt verdacht dat hij op 5 mei 2018 in Den Haag drie mensen neerstak.

De rechtbank kwam in haar veroordeling alleen tot TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd en ontsloeg hem van alle rechtsvervolging.